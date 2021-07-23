В городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, отчим регулярно избивал 7-летнего пасынка и держал его на цепи. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Правоохранители получили звонок от маленького пострадавшего. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа.

23 июля мальчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью. По указанному адресу сразу выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа.

Отмечается, что ребенка освободили и отправили в медучреждение. По словам сожителя матери малыша, такие меры он вынужден был принять в связи с тем, что мальчик часто убегает из дома. По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело. Мужчину-виновника задержали, решается вопрос о выборе ему меры пресечения.

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Кроме того, в Черкассах, в детском саду №55 произошел вопиющий случай. Няня избила ребенка, которому 2,5 года у малыша после этого появились синяки, по словам городского головы Анастасии Чубиной, женщина будет уволена из дошкольного учреждения.

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