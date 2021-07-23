Держал ребенка на цепи: под Днепром задержали изверга [ Редактировать ]
В городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, отчим регулярно избивал 7-летнего пасынка и держал его на цепи. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Правоохранители получили звонок от маленького пострадавшего. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа.
23 июля мальчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью. По указанному адресу сразу выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа.
Отмечается, что ребенка освободили и отправили в медучреждение. По словам сожителя матери малыша, такие меры он вынужден был принять в связи с тем, что мальчик часто убегает из дома. По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело. Мужчину-виновника задержали, решается вопрос о выборе ему меры пресечения.
Читайте также, в Днепропетровской области 28-летний мужчина сначала закрылся в доме с двумя детьми бывшей сожительницы - 2 и 7 лет и угрожал расправой, а затем ранил меньшего мальчика и скрылся. Злоумышленник нанес ребенку колото-резаные ранения шеи и спины.
Кроме того, в Черкассах, в детском саду №55 произошел вопиющий случай. Няня избила ребенка, которому 2,5 года у малыша после этого появились синяки, по словам городского головы Анастасии Чубиной, женщина будет уволена из дошкольного учреждения.
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