Президент Украины Владимир Зеленский наградил 12-летнюю школьницу из Закарпатья медалью "За спасенную жизнь". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, девочка во время наводнения спасла нескольких детей.

Зеленский подписал указ которым ученица седьмого класса Ясинянской общеобразовательной средней школы № 1 I-III ступеней Раховского района Закарпатской области Татьяна Тулайдан награждается медалью "За спасенную жизнь".

12-летняя Татьяна спасла своего семилетнего брата и еще трех соседских детей от наводнения, возникшего в результате мощных ливней в поселке Ясиня на Раховщине.

Девочка отключила электричество в доме, взяла младшего брата и трех других детей и отвела на чердак, обезопасив от высокого уровня воды, который к тому времени уже достигал одного метра.

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