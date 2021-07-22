Зеленский наградил 7-классницу медалью "За спасенную жизнь" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский наградил 12-летнюю школьницу из Закарпатья медалью "За спасенную жизнь". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, девочка во время наводнения спасла нескольких детей.
Зеленский подписал указ которым ученица седьмого класса Ясинянской общеобразовательной средней школы № 1 I-III ступеней Раховского района Закарпатской области Татьяна Тулайдан награждается медалью "За спасенную жизнь".
12-летняя Татьяна спасла своего семилетнего брата и еще трех соседских детей от наводнения, возникшего в результате мощных ливней в поселке Ясиня на Раховщине.
Девочка отключила электричество в доме, взяла младшего брата и трех других детей и отвела на чердак, обезопасив от высокого уровня воды, который к тому времени уже достигал одного метра.
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