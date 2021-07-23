22 июля на востоке Франции на трассе из-за ДТП с грузовиком, который перевозил кофе, возникла большая пробка. Об этом сообщает Info Trafic Alsace в Twitter.

ДТП произошло между городами Баль и Мюльхаузе в департаменте Высокий Рейн.

После незначительного ДТП с участием грузовика из него на 500 метров рассыпались многочисленные упаковки с капсулированным кофе.

Некоторые водители начали останавливаться чтобы подобрать выпавший кофе. Некоторые люди несли упаковки в свои авто, некоторые к пострадавшему грузовику. В аварии никто не пострадал.

Accident entre 3 camions sur l'#A35 dans le sens Bâle > Mulhouse au niveau de la sortie #Sierentz. Des milliers de dossttes de café sur la chaussée pic.twitter.com/6wAgbAuFMZ — Info Trafic Alsace (@ITA6768) July 22, 2021

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