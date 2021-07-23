Во Франции из-за кофе в пробку попали множество авто [ Редактировать ]
22 июля на востоке Франции на трассе из-за ДТП с грузовиком, который перевозил кофе, возникла большая пробка. Об этом сообщает Info Trafic Alsace в Twitter.
ДТП произошло между городами Баль и Мюльхаузе в департаменте Высокий Рейн.
После незначительного ДТП с участием грузовика из него на 500 метров рассыпались многочисленные упаковки с капсулированным кофе.
Некоторые водители начали останавливаться чтобы подобрать выпавший кофе. Некоторые люди несли упаковки в свои авто, некоторые к пострадавшему грузовику. В аварии никто не пострадал.
Accident entre 3 camions sur l'#A35 dans le sens Bâle > Mulhouse au niveau de la sortie #Sierentz. Des milliers de dossttes de café sur la chaussée pic.twitter.com/6wAgbAuFMZ— Info Trafic Alsace (@ITA6768) July 22, 2021
Читайте также, в Киевской области, возле села Ревное Бориспольского района, перевернулась легковушка Volkswagen Golf. В салоне автомобиля находилось более 10 человек, в том числе четверо детей, два человека погибли, среди которых - 7-летняя девочка.
по теме
Рідні загиблих впевнені: нині водій-винуватець намагається уникнути відповідальності, адже йому й досі не обрали навіть запобіжного заходу
Дорожня пригода трапилася, коли маршрутку намагалися обігнати дві автівки
Відпочивальники поверталися з річки - вони сіли в один легковий автомобіль у дванадцятьох: восьмеро дорослих і четверо дітей
В воскресенье, 11 июля, в Киевской области, возле села Ревное Бориспольского района, перевернулась легковушка
Хто цей народний обранець і чи був він під дією наркотиків?