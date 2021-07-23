Смертельна злива. Потужний дощ у курортному Бердянську обірвав лінії електропередач. Під напругою дроти впали на затоплену вулицю у самому центрі міста. Струмом вбило двох людей. І трагізму ситуації додає ще й те, не могли надати допомогу, поки не знеструмили цю ділянку дороги.

І чиновники, і комунальники виною називають стихійне лихо. За кілька годин випало майже Чотири місячні норми опадів. І ливностоки просто не справлялися з потоками води. Сергій Бордюжа розкаже більше.

Два трупа. Убило людей током. Током убило. Вот кабель лежит. Дождь идет. Током убило людей.

Трагедія сталась у самісінькому центрі Бердянська. На перехресті обірвало електродріт, який впав на залиту дощем вулицю.

Ігор Камінський, житель Бердянська:

Один парень вроде бы как переходил дорогу. Его, кабель оборвало. Не знаю, вот он, по-моему, висит кабель. Он упал в воду и его мгновенно убило. Потом человек проезжал на машине, остановился. Хотел помочь. И тоже - рядом. И они плавали вот здесь. И люди боялись подойти, потому что тут было током и тех, кто ходили рядом.

Один із загиблих тридцяти чотирирічний житель Бердянська. Особу іншого чоловіка ще встановлюють. В обленерго причиною трагедії називають стихійне лихо. Негода знеструмила майже пів міста.

Віктор Аніканов, начальник Бердянського міжрайонного району електричних мереж ПАТ "Запоріжжяобленерго":

Очень много воды. Естественно, оборудование оказалось в воде. Что, ну в любом случае, не допустимо однозначно. Поэтому часть оборудования отключилось. Часть было отключено нами.

Через потужну зливу, в місті затопило сотні будинків. А в багатоповерхівках лило і з дахів.

Какой подъезд? - Четвертый! - Вот, оно льется еще сильнее.

Потонув і приватний сектор.

Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Рятувальники за допомогою спеціальної техніки відкачали 740 кубічних метрів води. Співробітниками ДСНС евакуйовано 32 людей, з них 10 дітей з місць підтоплень.

Місцеві жителі нарікають, плавати вулицями, в прямому сенсі слова, довелось переважно через забиті сміттям водостоки.

Та в мерії звинувачення відкидають.

Валерій Баранов, міський голова Бердянська:

Ливностоки не можуть справляться. Вони розраховані наприклад, щоб за хвилину там проходило три куба води. А вилилось води і пошло не три, а 303. Тому воно не могло туди ніяк пропустить цю воду.

Одностайні з чиновниками і синоптики.

Ганна Фармуга, завідувачка сектору метеопрогнозів Гідрометцентру Запорізької області:

Найбільше опадів випало у місті Бердянськ. Там було зафіксовано 126 мл опадів. Що відповідає 350 відсотків від місячної норми.

Бердянськ оговтується від удару стихії. Вода вже зійшла. І комунальники обіцяють вже сьогодні повністю відновити електропостачання в місті.