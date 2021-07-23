Бердянськ залило потужної зливою: двоє людей загинули [ Редактировать ]
Смертельна злива. Потужний дощ у курортному Бердянську обірвав лінії електропередач. Під напругою дроти впали на затоплену вулицю у самому центрі міста. Струмом вбило двох людей. І трагізму ситуації додає ще й те, не могли надати допомогу, поки не знеструмили цю ділянку дороги.
І чиновники, і комунальники виною називають стихійне лихо. За кілька годин випало майже Чотири місячні норми опадів. І ливностоки просто не справлялися з потоками води. Сергій Бордюжа розкаже більше.
Два трупа. Убило людей током. Током убило. Вот кабель лежит. Дождь идет. Током убило людей.
Трагедія сталась у самісінькому центрі Бердянська. На перехресті обірвало електродріт, який впав на залиту дощем вулицю.
Ігор Камінський, житель Бердянська:
Один парень вроде бы как переходил дорогу. Его, кабель оборвало. Не знаю, вот он, по-моему, висит кабель. Он упал в воду и его мгновенно убило. Потом человек проезжал на машине, остановился. Хотел помочь. И тоже - рядом. И они плавали вот здесь. И люди боялись подойти, потому что тут было током и тех, кто ходили рядом.
Один із загиблих тридцяти чотирирічний житель Бердянська. Особу іншого чоловіка ще встановлюють. В обленерго причиною трагедії називають стихійне лихо. Негода знеструмила майже пів міста.
Віктор Аніканов, начальник Бердянського міжрайонного району електричних мереж ПАТ "Запоріжжяобленерго":
Очень много воды. Естественно, оборудование оказалось в воде. Что, ну в любом случае, не допустимо однозначно. Поэтому часть оборудования отключилось. Часть было отключено нами.
Через потужну зливу, в місті затопило сотні будинків. А в багатоповерхівках лило і з дахів.
Какой подъезд? - Четвертый! - Вот, оно льется еще сильнее.
Потонув і приватний сектор.
Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Запорізькій області:
Рятувальники за допомогою спеціальної техніки відкачали 740 кубічних метрів води. Співробітниками ДСНС евакуйовано 32 людей, з них 10 дітей з місць підтоплень.
Місцеві жителі нарікають, плавати вулицями, в прямому сенсі слова, довелось переважно через забиті сміттям водостоки.
Та в мерії звинувачення відкидають.
Валерій Баранов, міський голова Бердянська:
Ливностоки не можуть справляться. Вони розраховані наприклад, щоб за хвилину там проходило три куба води. А вилилось води і пошло не три, а 303. Тому воно не могло туди ніяк пропустить цю воду.
Одностайні з чиновниками і синоптики.
Ганна Фармуга, завідувачка сектору метеопрогнозів Гідрометцентру Запорізької області:
Найбільше опадів випало у місті Бердянськ. Там було зафіксовано 126 мл опадів. Що відповідає 350 відсотків від місячної норми.
Бердянськ оговтується від удару стихії. Вода вже зійшла. І комунальники обіцяють вже сьогодні повністю відновити електропостачання в місті.
по теме
На Сході сильний вітер валив дерева та зривав дахи з будівель. Семеро людей травмовані, а двоє загинули. Є інформація про можливу смерть людини й в Одесі. Свідки бачили, як потоком води чоловіка віднесло у море
Повалені дерева, обірвані електромережі, затоплені під'їзди, а на дорогах плавають автівки. Негода тривала кілька годин і лиха наробила чимало
В Німеччині у великій воді залинули понад півтори сотні людей, і ще більше вважаються зниклими безвісти. Метеорологи попереджали про сильні зливи, та чиновники - зреагували недостатньо оперативно
Потопу, такого як у понеділок, не буде, запевняє міська влада. Бо комунальники, мовляв, напоготові. Планують залучити 300 працівників та спецтехніку
Не в тому місці, не в той час: головний кандидат на посаду німецького канцлера опинився під шквалом критики через недоречну поведінку