Від дороги майже нічого не залишилось, вся пішла у воду

Раптова і тривала негода наробила лиха майже по всій країні. А на Прикарпатті вже майже традиційно - позносила дороги. Відрізаними від світу лишаються десятки родин у селищі Нижній Струтинь. Які загрози принесли дощі та як долають наслідки негоди - розповість Жанна Дутчак

Увірвалася хмара. Захід України вже кілька днів заливають дощі. Через затяжні зливи вода в річках стрімко прибуває. В Дністрі вже піднялася майже на півтора метра. Якої біди вже встигла наробити негода - розкажуть мої колеги.

На протязі вчорашнього дня десять-дванадцять метрів цього берега було зібрано водою. І справа в тому, що то ще не була велика вода.

У селі Нижній Струтинь від тривалих проливних дощів річка Чечва піднялася більш як на два метри! І хоча з берегів вона не вийшла, стрімкий потік усе ж їх пообривав.

Ярослава, жителька села Нижній Струтинь:

Діти забрали мене геть з дому, бо боялися.

Орися, жителька села Нижній Струтинь:

У нас дощ великий і в горах дощ великий. І за то що нема дерева повирубували в лісі. Там же ж не спиняє воду. А всьо летить сюда на села летить.

Від дороги майже нічого не залишилось, вся пішла у воду. Відрізаними від світу опинилися три десятка родин. Пів села не може дістатися і до своїх городів. Проїзд засипали гіллям, аби ніхто не намагався проїхати.

Пан Михайло по кілька разів на тиждень цією дорогою возив сімейних лікарів. Каже: з цієї частини села до них надходить найбільше викликів. Сьогодні, наприклад, доїхати до хворого не вдалося.

Михайло Марій, водій:

Приїхали бачимо що нема сполучення і мусить йти пішком, бо виходу нема.

З дня на день сполучення в селі відновлять, обіцяють в селищній раді. Технікою допоміг місцевий підприємець.

Нову дорогу вирішили прокласти трохи далі від річки - в кількох метрах від старої. Для цього пану Ярославу довелося віддати селу частину свого городу.

Ярослав, житель села Нижній Струтинь:

Слава Богу ми вчасно зібрали врожай, ячмінь тут був, земля тут прекрасна, тут діди прадіди працювали прийдеться віддавати. Ну, а шо робити, людям тим що там живуть обов'язково потрібна дорога.

На відновлення дороги зійшлися чоловіки майже з усього села. Пан Михайло прийшов із бензопилою - розчищає ділянку.

Михайло Семків, жителька села Нижній Струтинь:

Як була торік повінь, ви були б тут не пройшли. Доступу і доїзду не було. Тут вимила вода ми два три дні завозили власними силами робили дорогу тому що ніякої коштів не було ні від району, ні від області.

Зупинити зсуви грунту можуть лише берегоукріплення. Виділити кошти на їх зведення селищна рада просить у області вже не один рік. Та безуспішно. Втім, зволікати далі не можна, каже селищний голова. Адже під загрозою руйнування тепер міст.

Василь Рибчак, голова Рожнятівської селищної ради:

Якщо буде зруйнований міст - 120-130 будинків буде відрізані повністю від сполучення з громадою. Тут потрібно 20-30 метрів дамби зробити. І це треба зробити якнайскоріше. наступна повінь зруйнує тут все повністю.

Тільки невеличка вода і все обсипається, все обсипається. Тут буквально 3-4 метра - зразу обрив.

За попередніми підрахунками на укріплення берегів потрібно чотири мільйони гривень. Розмір цьогорічного резервного фонду - звідки кошти беруть на надзвичайні ситуацій всього мільйон. Тож єдина надія в селян на обласний екологічний фонд.