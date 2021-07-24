В двух украинских регионах наблюдается превышение порога госпитализации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минзрава.

Все области Украины в настоящее время находятся в "зеленой зоне" карантина. Известно, что граждане, которых отправили в больницы с диагнозом "коронавирус" находятся в Луганской (58,3%) и Херсонской (69,8) областях, при том, что порог не должен быть выше 50%.

Отмечается, что иные показатели по заболеваемости в настоящее время соответствуют норме. Известно, что для внесения региона в "красную зону" с нормой не должны равняться по меньшей мере 2 показателя.

Читайте также, за минувшие сутки на территории Украины от коронавирусной инфекции вакцинировали 152 675 человек. Для иммунизации украинцев вовлекли в работу 802 мобильные бригады, 2 692 пункта прививки и 267 центров вакцинации.

Кроме того, за минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 745 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество инфицированных находится в в Киеве (194), Днепропетровской области (58), Херсонской области (54), Сумской области (42) и Львовской области (42).

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