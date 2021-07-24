В стране иммунизировали более 3 миллионов человек/ фото: UN News

За минувшие сутки на территории Украины от коронавирусной инфекции вакцинировали 152 675 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

С начала кампании по вакцинации в стране иммунизировали от COVID-19 3 010 140 граждан, при этом вторую дозу препарата получили 1 681 734 человек. Известно, что за минувшие 24 часа первую дозу вакцины получили 90 072 человека, а завершили вакцинацию 62 603 гражданина.

Отмечается, что для иммунизации украинцев вовлекли в работу 802 мобильные бригады, 2 692 пункта прививки и 267 центров вакцинации.

Читайте также, с четверга, 22 июля, в Киеве открылась запись для всех желающих на вакцинацию препаратами Pfizer и Moderna. чтобы записаться на получение прививки, необходимо воспользоваться сайтом Helsi.me, вакцины Moderna и Pfizer можно получить в медзаведениях.

Кроме того, Украина имеет договоренность на поставку 13 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции. Препараты должны прибыть на территорию страны до конца лета 2021 года, в стране сейчас доступны четыре вида вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac.

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