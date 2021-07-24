В Україні набирає обертів п'ята хвиля вакцинації від коронавірусу. Колективною імунізацією працівників підприємства чи організації вже нікого не здивуєш. А от масове щеплення членів одного ОСББ - ноу-хау, яке вже протестували в Чернівцях.

Як вакцинувались усією багатоповерхівкою?

У цій дев'ятиповерхівці у спальному районі Чернівців мешкає майже триста людей. Шістдесят із них сьогодні вакцинувалися від коронавірусу. Колективно щепитися сусідам запропонувала очільниця ОСББ.

Світлана Татаріна, голова правління ОСББ:

Написала в чат у вайбер, в телеграм-канал нашого району, і люди почали, мешканці почали активно приєднуватися, долучатися. І ми за добу зібрали понад 50 людей, що було дуже дивно.

За словами жінки, переконувати чи вмовляти нікого з жителів не довелось. Список охочих надіслали в міське управління охорони здоров'я. Далі з лікарем мобільної бригади узгодили час і місце вакцинації. Домовились щепитись у найближчій поліклініці.

Василь Бойко, завідувач відділення загальної практики сімейної медицини поліклініки №3 Чернівців:

Є варіанти, що ми можемо виїжджати, наша мобільна бригада, на підприємство, або приходити сюди. Вони сказали: «Нам зручно прийти до вас, тут гарно, просторий хол, кабінети оснащені, щоби зручно провести цю вакцинальну сесію.

Оскільки вакцину вже можна обирати, більшість мешканців проголосувала за Pfizer. Кажуть, тому що після щеплення цим препаратом легше подорожувати Європою.

Може боліти рука в місці ін'єкції, може бути температура, загальна слабість, може і не бути. Все, півгодини в коридорі.

На вакцинацію прийшли переважно люди середнього віку. Пенсіонерів, які в ковідній групі ризику, обмаль.

Анатолій Лобов, житель Чернівців:

Вакцинуватись потрібно. Я пам’ятаю, був маленьким, мене кололи тут - і віспа, і всякі там були. І нічого, не боялись цих вакцин. Зараз, там, моя дружина боїться, сьогодні не пішла.

Пані Світлана раніше працювала медиком. Каже, недовіра українців до щеплень - тема далеко не нова.

Світлана, жителька Чернівців:

Якісь такі казки розказують, не знаю, там "хвіст виросте, рога виростуть", не знаю, що там. Це просто на рівні держави втрачений оцей такий загальний нормальний потік оцих вакцинацій.

Від ідеї до самого групового щеплення минуло лише кілька днів. Мешканці багатоповерхівки сподіваються, що їхній приклад стане корисним і для українців з інших міст.