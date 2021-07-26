Мужчина, которого подозревали в покушении на временного президента Мали Ассими Гойту, скончался в больнице. При этом подозреваемого охраняли службы безопасности.

После того, как нападавший попытался ударить Гойту ножом во время молитвы в мечети в Бамако, службы безопасности бросили мужчину в кузов военного пикапа.

"В ходе следствия ... состояние его здоровья ухудшилось", - говорится в заявлении правительства.

Также сообщается, что подозреваемого доставили в больницу, где он скончался.

Ведется расследование по установлению причины смерти.

Напомним, на президента Мали напали с ножом во время молитвы в мечети. По данным агентства, у одного из нападавших был при себе нож. Он пытался ударить президента ножом, но ранил другого человека.