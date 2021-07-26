Покушение на президента Мали: обвиняемый по делу скончался [ Редактировать ]
Мужчина, которого подозревали в покушении на временного президента Мали Ассими Гойту, скончался в больнице. При этом подозреваемого охраняли службы безопасности.
После того, как нападавший попытался ударить Гойту ножом во время молитвы в мечети в Бамако, службы безопасности бросили мужчину в кузов военного пикапа.
"В ходе следствия ... состояние его здоровья ухудшилось", - говорится в заявлении правительства.
Также сообщается, что подозреваемого доставили в больницу, где он скончался.
Ведется расследование по установлению причины смерти.
Напомним, на президента Мали напали с ножом во время молитвы в мечети. По данным агентства, у одного из нападавших был при себе нож. Он пытался ударить президента ножом, но ранил другого человека.
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