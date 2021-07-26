Из-за вероятности дождя и гроз в западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, 27 июля в западных областях Украины прогнозируют грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, 26-27 июля в восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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