В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
Из-за вероятности дождя и гроз в западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение.
По данным Укргидрометцентра, 27 июля в западных областях Украины прогнозируют грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, 26-27 июля в восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее мы писали, что в Украину возвращается "адская" жара.
Читайте также, гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Погода в Украине в понедельник, 26 июля, будет преимущественно солнечной и жаркой
Погода в Украине в пятницу, 23 июля, будет солнечной
Ожидается, что температура воздуха поднимется до +31 в восточных областях и до +29 - в западных
Жара наконец отступит с Юга и Востока
В среду, 21 июля, в Украине продолжат лить сильные дожди и спадать температура