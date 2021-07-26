Состояние Марины Максимовой, более известной как певицы МакSим, постепенно улучшается. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова, пишет mignews.com.

"У Марины стабильное состояние с небольшими улучшениями. Ожидать какого-то резкого улучшения мы не можем, так как процесс восстановления очень небыстрый, требует много времени. Восстановление и регенерация тканей - это все займет время. Надо набраться терпения", - рассказала Соколова.

Читайте также Отрицавший вакцинацию 34-летний блогер умер от коронавируса

Позже стало известно, что певица пришла в себя. Она разговаривает знаками и находится в ясном сознании.

Как сообщает телеграм-канал Mash, медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Максимову из медикаментозного сна - чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно. Певица вступает в диалог (жестами), сознание ее ясно.

"МакSим в состоянии сделать вдох, но, чтобы дыхание оставалось ровным, её перевели на ВИВЛ (вспомогательная вентиляция лёгких, та же ИВЛ с другими настройками). Её состояние по-прежнему стабильно тяжелое, но врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно", - говорится в сообщении.

Напомним, певица МакЅим уже почти месяц находится в искусственной коме. Ранее мы писали о том, что российской артистке резко стало хуже, и у нее отказывает правое легкое.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.