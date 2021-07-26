Американские ученые сообщили об сенсационном открытии. Статью о находке публикует журнал Science.

Так, было найдено химическое соединение ErSO, которое способно за несколько дней уничтожить до 100% клеток опухоли и метастаз самого распространенного типа рака молочной железы (РМЖ).

На долю эстроген-рецептор-позитивного РМЖ (ER+) приходится ~75% всех случаев этого типа рака.

Разработка ведется с 2014 года, а первые версии препарата были очень токсичными. Его активность зависит от белка, называемого рецептором эстрогена (ERα): он присутствует во многих опухолях РМЖ. Когда ErSO связывается с ERα, он активирует белковый механизм, который готовит онкоклетки к быстрому росту и защищает их от стресса/повреждений. Казалось бы, парадокс. Но при переводе этого механизма в гиперрежим раковые клетки "перегружались" и самоликвидировались, причем даже в крупных опухолях и метастазах.

Вводимый перорально или внутрибрюшинно в течение 14–21 дней препарат вызывал регресс опухоли без рецидива... и почти полную регрессию метастазов в мозг у мышей, несущих ксенотрансплантаты внутричерепной линии клеток РМЖ человека. Многие из этих случаев РМЖ исчезли более чем на 99% всего за три дня.

Если первый этап терапии не уничтожил все раковые клетки, по словам создателей, возможно эффективное повторное использование препарата.

Он минимально опасен для здоровья, испытания проводились "ударными" дозами на мышах, крысах и собаках. Теперь они работают над получением разрешения на клинические исследования на людях. Высокая эффективность препарата на мышах с ксенотрансплантатами РМЖ человека не обязательно значит, что он будет таким же действенным и на людях.

Фармкомпания Bayer AG приобрела лицензию на эту разработку.

Читайте также, ученые из Института онкологии совместно со специалистами Королевской больницы Марсден, находящейся в Великобритании, протестировали свой препарат для лечения рака на двух пациентах с поздней стадией поражения головного мозга заболеванием.

Кроме того, благодаря новейшим технологиям, можно будет глубже расследовать механизм возникновения онкологии. Рак может быть "закодирован" в некоторых генах, которые были обнаружены исследователями в клетках организма.

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