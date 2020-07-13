В Днепре на рабочем месте застрелилась полицейская [ Редактировать ]
В Самарском отделении полиции города Днепра старший лейтенант пустила себе пулю в голову.
Об этом сообщает общественный активист Александр Слободенюк.
По информации, 30-летняя женщина была доставлена в больницу с огнестрельным ранением головы, но вскоре скончалась.
11 июля в Самарском ОП (переименованные РОВД) 30-летняя старший лейтенант превенции выстрелила себе в голову из табельного пистолета Макарова прямо в своем рабочем кабинете.
Отмечается, что у женщины остались двое детей, возрастом 3 и 7 лет.
Ранее мы писали, что в Днепре застрелился полковник полиции. Мужчина выстрелил себе в голову из карабина, его труп обнаружила жена.
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