В Самарском отделении полиции города Днепра старший лейтенант пустила себе пулю в голову.

Об этом сообщает общественный активист Александр Слободенюк.

По информации, 30-летняя женщина была доставлена в больницу с огнестрельным ранением головы, но вскоре скончалась.

11 июля в Самарском ОП (переименованные РОВД) 30-летняя старший лейтенант превенции выстрелила себе в голову из табельного пистолета Макарова прямо в своем рабочем кабинете.

Отмечается, что у женщины остались двое детей, возрастом 3 и 7 лет.

Ранее мы писали, что в Днепре застрелился полковник полиции. Мужчина выстрелил себе в голову из карабина, его труп обнаружила жена.