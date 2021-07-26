Коли ж у нас чекати на сплеск захворюваності?

Нові штами - старі обмеження. Через Дельту та Лямбду, які вже циркулюють в Україні, посилять карантин. Ці - більш агресивні мутації ковіду - зафіксовані в сотні країн.

Коли ж у нас чекати на сплеск захворюваності? І які області вже наблизилися до... червоної зони? Про коронавірусні реалії та перспективи - розкаже Ксенія Барвіненко.

502 дні на карантині, і схоже це не кінець. Через нові, більш агресивні, штами коронавірусу "дельта" і "лямбда" в Україні знову можуть посилити обмеження. І якщо сьогодні вся країна ще "зелена", то вже завтра, не виключають чиновники - можемо опинитися у жовтій. А деякі регіони і в червоній. І тоді все заново.

В "жовтій зоні" вимагатимуть зменшити кількість людей у приміщеннях. В "червоній" заборонять роботу закладів громадського харчування, розважальних центрів. Школи та університети підуть на дистанційку.

На замку опиняться непродовольчі ринки, магазини, спортзали. Працюватимуть лише банки, АЗС, аптеки, продуктові та зоомагазини.

Всі шанси почервоніти вже мають Луганська та Херсонська області, там перевищений поріг госпіталізації хворих на ковід. В МОЗ не виключають, що восени таки буде новий локдаун. З домінуючими новими штамами.

Ігор Кузін, головний санітарний лікар України:

Коронавірус не зникає. Україна реєструє на своїй території штам "дельта". Вже майже сто країн звітують, що "дельта" викликає великі і швидкі спалахи на території держав.

Нині в Україні зафіксували близько 15 випадків індійського штаму Дельта. У столиці, Львові та на Закарпатті. У ВООЗ прогнози теж не оптимістичні, восени можливий потужний спалах.

Ярно Хабіхт, голова Бюро ВООЗ в Україні:

Зважаючи на наявні дані, широке поширення "Дельта", заходи охорони громадського здоров'я і соціальні заходи, охоплення вакцинацією та інші параметри, прогнозуємо, що випадки інфікування та госпіталізації почнуть повторюватися в кінці серпня - на початку вересня і триватимуть до зими, в залежності від дій уряду та розширення масштабів вакцинації.

А от із вакцинацією не все так яскраво. Програма імунізації стартувала наприкінці лютого. За п'ять місяців встигли щепити майже п'ять мільйонів українців. При цьому другу дозу отримали лише мільйон 700 тисяч громадян. Але у профільного міністерства амбітні плани, до кінця літа хочуть провести 10 мільйонів щеплень.