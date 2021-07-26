Без строку давності. У Кременчуці городяни вшанували пам'ять убитого мера Олега Бабаєва. Вони зібралися на мітинг-реквієм. Сам злочин стався сім років тому. Підозрювані у вбивстві і замовники, і виконавці - на лаві підсудних. От тільки вирок чомусь досі не оголошений нікому. Чому так? І хто затягує справу - далі.

26 липня 2014. За кілька метрів від власного будинку розстрілюють мера Кременчуга Олега Бабаєва. Одна з куль поцілила у груди.

Тетяна, жителька Кременчуга:

Мені зателефонували, я почула, що його вбили. Я плакала. Шкода, молода людина, перспективний. Тяжко, звичайно, тяжко.

Це сколихнуло все місто. Минуло 7 років, та час - не лікує, каже старша донька Олега Бабаєва - Ольга.

Ольга Шляхова, донька вбитого Олега Бабаєва:

Очень тяжело, поэтому я со своей стороны делаю, друзья максимально со своей стороны делают все то, чтобы память жила. Мы продолжаем его дела, мы продолжаем его мечты и мы хотим, чтобы то все что он хотел оно реально воплотилось в жизнь.

"Народний мер", так Олега Бабаєва досі називають жителі Кременчука. І на роковини тисячі людей зібралися на місці його вбивства.

Микола, житель Кременчуга:

Его любил весь народ города Кременчуга. Уважение народному меру Олегу Бабаеву.

Андрій Волошин, житель Кременчуга:

При нем расцвел наш футбольный клуб. Он так же был президентом федерации дзюдо. Постоянно помогал, он был увлечен в спорт и сделал город, сколько успел, начал делать город зеленым, чистым.

Лише за чотири роки у кріслі мера Бабаєв відродив парки, сквери, дороги. Підняв спорт. Зараз його наступники намагаються продовжити справи.

Віталій Малецький, міський голова Кременчуга:

Те що говорять кременчужани, що саме с Бабаєва почалося відродження міста. То є правда. Бо була така ситуація, що місто занепадало, а він як людина військова він в усьому любив порядок. Якщо в місті буде порядок, він говорив, буде все. Буде і економіка працювати будуть і люди задоволені, буде і розвиватися місто.

Від місця загибелі мера містяни йдуть пам'ятною ходою до скверу, який названо на честь Олега Бабаєва. Там вони провели мітинг-реквієм. На якому не лише згадували мера, а й вимагали. Справедливості. Бо досі за вбивство ніхто не покараний! Хоча на лаві підсудних - навіть замовники злочину.

Анатолій Кононенко, адвокат потерпілих:

Обвинувачується Мельник Олександр Олексійович, співвласник засобів масової інформації Телерадіокомпанії "Візит". Інший співзамовник Крижановський Олександр Петрович - пенсіонер, пішов на пенсію за вислугою років, до цього працював в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. Вони роками затягують розгляд даного кримінального провадження і в них є чітка мета це щоб вийти з під варти.

Ольга Шляхова, донька вбитого Олега Бабаєва: