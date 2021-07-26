На Токіо насувається потужний тайфун [ Редактировать ]
На "олімпійське "Токіо насувається потужний тайфун. Тропічний циклон "Непартак" обрушиться на столицю Японії уже завтра. Він принесе зливи, вітри та високі хвилі.
Окрім того, можуть статися зсуви ґрунту та повені. Через це на Олімпіаді вже перенесли змагання з греблі та стрільби з лука. Водночас організатори змагань упевнені: негода іграм не завадить.
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