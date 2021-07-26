У Фельдман Екопарку новосели. Там з'явилися сенегальські галаго і перший в Україні філіппінський димчастий щур. Вони приїхали до Харкова з ризького зоопарку за програмою обміну. Як обживаються новачки? Дивіться у наступному сюжеті.

Діти залюбки годують допитливих лемурів із рук. Площу, завбільшки з футбольне поле, і вольєром назвати складно. Люди й лемури - поруч, без решіток чи огорож.

Відвідувачі зблизька спостерігають і спілкуються з мадагаскарськими непосидами. А тварини можуть будь-якої миті усамітнитися. Така прогулянка - водночас і цікаве спілкування, і навчання. Щоб дізнатися більше про тварин, діти ходять до секцій еколого-натуралістичної академії Фельдман Екопарку.

Олександр Фельдман засновник мультикомплексу Фельдман Екопарк:

У нас большая академия юннатов. У нас больше 1000 детей учатся, работают, помогают, интересуются. Находится на территории парка. Очень много экскурсий, мы работаем и с министерством образования. И с министерством культуры. То есть мы стараемся сделать приезд к нам более содержательным. Основная цель зооколлекции - это образовательная. Изучение, образование, правильный подход к этому. Правильное объяснение этому. Часто люди или дети особенно не понимают, смеются над какими-то особенностями животных. Им надо объяснять, почему это такое. Почему у него большой клюв. Потому что он так ест, или так.

Поруч із лемурами нещодавно оселилися їхні далекі родичі - дві пари сенегальських галаго. Вони тільки освоюються на новому місці.

Ольга Прокопова, начальниця сектору приматів Фельдман Екопарку:

Вечером у них начинается самое активное время суток. Они выходят, они осматривают вольер, они нюхают, что происходило. У них очень развито обоняние. В природе они смачивают лапки мочой и ходят намечают везде.

Для галаго, а також для інших мешканців сутінків - бінтуронга, кінкажу, лорі, деревного дикобраза й кажанів - в Фельдман Екопарку планують створити павільйон "нічний світ".

Ще один сутінковий новосел - філіппінський димчатий щур. Це єдиний в Україні екземпляр. Та й у себе на батьківщині, на Філіппінських островах, через те, що погано розмножується, він, на межі вимирання. Тож, щоб зберегти популяцію, європейські зоопарки, у тому числі й харківський Екопарк, створюють резервні популяції.

Олексій Костюченко речник Фельдман Екопарку:

Это животное интересно тем, что это самый крупный представитель семейства мышиных. Один из самых крупных грызунов. У него очень красивый окрас, такой дымчатый. Как и все крысы, она всеядна, но в основном предпочитает растительную пищу. У нас это в основном травка.

У Фельдман Екопарку є і найбільша в Україні колекція птахів-носорогів. Для них створили спеціальний вольєр, де ці пернаті можуть вільно літати. Загалом у мультикомплексі мешкає понад п'ять тисяч тварин. Значна частина з них червонокнижні.

Уже 10 років мультикомлекс бере участь у партнерських програмах із понад 20 вітчизняними і закордонними зоопарками та природоохоронними організаціями. Одночасно ази екологічної освіти тут отримують діти. Через Дитячу еколого-натуралістичну академію Фельдман Екопарку пройшли вже 11 тисяч юннатів.