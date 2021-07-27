Группа "Грин Грей", которая была на пике популярности в 90-ых, возмутилась тем, что ее пытаются стереть из истории Украины. Все из-за того, что песни коллектива - на русском языке.

Об этом написал гитарист и солист группы Андрей Яценко в Facebook.

Как оказалось, изначально музыкантов пригласили выступить на концерте на "Олимпийском", приуроченном к 30-летию Независимости Украины, но потом им сообщили, что "они не вписываются в концепцию" праздника.

"В конце мая этого года нам поступило предложение из Офиса Президента, принять участие в большом, праздничном концерте на Олимпийском, посвященному 30-летию Дня Независимости с песней "Под дождем". Тема - 30 Легендарных групп с легендарными песнями. И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!!" - возмутился артист.

Яценко сообщил, что все достижения группы были под флагом Украины, и музыкантам очень обидно.

"За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград, среди них две МТV music awards! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "полiтичною доцiльністю" нас пытаются стереть из истории Украины", - подчеркнул солист.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил празднование Дня Независимости Украины.

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