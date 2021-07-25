В Харькове разгорелся очередной языковой скандал. Продавец киоска "Колосся. Долина смаку" не захотела обслуживать женщину после того, как та заговорила с ней на украинском языке.

Об инциденте рассказала посетительница магазина Оксана Хвыля в Facebook.

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Жительница Харькова делала покупку в магазине, и на вопрос продавщицы, если ли у нее мелкие деньги, ответила, что мелочь она ищет только для тех, кто обслуживает ее на украинском языке.

После этого работница магазина начала кричать и хамить женщине, а затем отобрала у нее пакет с товаром и бросила ее 100 гривен обратно.

"Она начала кричать, чтобы я катилась к Бандерштадту, что она русская, приехала из России, и никакого украинского здесь не будет", - рассказала Оксана.

Женщина ушла, но потом пришла с дочерью, которая помогла ей снять на видео продавщицу и ее манеру общения.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика!

"Теперь у меня на руках доказательство ее поведения. Вы можете заценить. И так, я готовлю официальную жалобу. И не только омбудсмену. Я хотела уладить конфликт, но ее начальница бросила трубку со словами "Разговариваете на украинском? До свидания!", - добавила она.

Позже женщина сообщила, что она пообщалась с настоящим владельцем магазина, и тот уволил продавщицу. Как оказалось, та хотела обмануть посетительницу и дала ей телефон подружки вместо телефона куратора.

Ранее сообщалось, что в Николаеве русский язык лишили статуса регионального.

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