"Украинского здесь не будет": в Харькове разгорелся языковой скандал (видео) [ Редактировать ]
В Харькове разгорелся очередной языковой скандал. Продавец киоска "Колосся. Долина смаку" не захотела обслуживать женщину после того, как та заговорила с ней на украинском языке.
Об инциденте рассказала посетительница магазина Оксана Хвыля в Facebook.
Жительница Харькова делала покупку в магазине, и на вопрос продавщицы, если ли у нее мелкие деньги, ответила, что мелочь она ищет только для тех, кто обслуживает ее на украинском языке.
После этого работница магазина начала кричать и хамить женщине, а затем отобрала у нее пакет с товаром и бросила ее 100 гривен обратно.
"Она начала кричать, чтобы я катилась к Бандерштадту, что она русская, приехала из России, и никакого украинского здесь не будет", - рассказала Оксана.
Женщина ушла, но потом пришла с дочерью, которая помогла ей снять на видео продавщицу и ее манеру общения.
Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика!
"Теперь у меня на руках доказательство ее поведения. Вы можете заценить. И так, я готовлю официальную жалобу. И не только омбудсмену. Я хотела уладить конфликт, но ее начальница бросила трубку со словами "Разговариваете на украинском? До свидания!", - добавила она.
Позже женщина сообщила, что она пообщалась с настоящим владельцем магазина, и тот уволил продавщицу. Как оказалось, та хотела обмануть посетительницу и дала ей телефон подружки вместо телефона куратора.
Ранее сообщалось, что в Николаеве русский язык лишили статуса регионального.
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