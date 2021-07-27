На Харківщині прикордонники зловили злодіїв у полі соняшників [ Редактировать ]
Невдале повернення злодіїв у законі. На Харківщині прикордонники виявили кримінальних авторитетів у соняхах. Порушники намагалися нелегально потрапити на територію України з Росії через поле. Однак там їх перехопили правоохоронці.
Осіб затримали, серед них включений до санкційного списку РНБО, росіянин на прізвисько Леван Гальський. Його спільник - "кримінальний авторитет" з Грузії. Ще один затриманий українець. На нього склали штраф - 8500 гривень.
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