Невдале повернення злодіїв у законі. На Харківщині прикордонники виявили кримінальних авторитетів у соняхах. Порушники намагалися нелегально потрапити на територію України з Росії через поле. Однак там їх перехопили правоохоронці.

Осіб затримали, серед них включений до санкційного списку РНБО, росіянин на прізвисько Леван Гальський. Його спільник - "кримінальний авторитет" з Грузії. Ще один затриманий українець. На нього склали штраф - 8500 гривень.