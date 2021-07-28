Хотя в целом промышленность в первой половине 2021 года показала небольшой рост после длительного падения, некоторые отрасли все еще в глубоком кризисе. Причем наиболее серьезными оказались кризисные явления в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий, где за шесть месяцев нынешнего года произошло падение на 10,1% в сравнении с аналогичным периодом уже пандемического 2020-го. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя последние данные Госстата.

"За шесть месяцев 2021 года мы наблюдаем падение в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 2,6%, в фармацевтике - на 3,4%, в нефтегазовой отрасли - на 4,3%. Но хуже всего ситуация в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий, где падение составило 10,1%. Да и в целом по промышленности, несмотря на минимальный рост в последние месяцы, уровень производства остается намного ниже, чем в первой половине 2019 года", - заявил народный депутат.

По его словам, у подобного падения просто нет разумного объяснения.

"На производство и потребление продуктов питания не могли повлиять локдауны - в отличие от сферы обслуживания. И потому есть только одно объяснение - отсутствие профессионализма тех, кто отвечает за ситуацию в промышленности", - добавил политик.

Он также сообщил, что наиболее серьезно кризис промышленности затронул Харьковскую, Луганскую и Винницкую области, где падение идет уже два года.

"Промышленность нельзя пускать на самотек, ей нужна поддержка государства, причем не столько финансовая, сколько организационная. Индустриальный сектор добивается успеха только в тех странах, где правительство выступает его лоббистом. Увы, в Украине такого правительства нет уже давно", - подытожил Сергей Левочкин.