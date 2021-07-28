Чи є ще десь у світі така імунізація "на ходу"?

Щеплення в маси! У Кропивницькому вирішили пришвидшити темпи вакцинації. І поставити цей процес на колеса. У буквальному сенсі. Там хочуть обладнати кабінети щеплень у тролейбусах і автобусах.

Як це буде? І чи є ще десь у світі така імунізація "на ходу"? Дивіться далі.

Готуйте руку - щеплення їде до вас. У Кропивницькому вирішили пришвидшити темпи вакцинації. Бо у місті лише 20 відсотків вакцинованих. Люди йти до амбулаторій не поспішають. Тож амбулаторії приїдуть до всіх охочих самі, у тролейбусах. Хвилюватися, кажуть в мерії, не варто: пасажирів такий тролейбус перевозити не буде. До вакцинації його "викупають" та обладнають.

Лариса Кудрик, заступниця начальника управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради:

Помитий, продезінфікований, буде кварцова лампа, будуть відкриті всі входи, столики для медсестри, є вайфай, столик для вакцинації, столик, де медсестра буде вводити данні, тролейбус ми поставимо десь в тіньочку, затіненому місці, де менше жари, вакцина у нас в сумках-холодильниках.

Зараз щепитися в Україні можна або в центрах масової вакцинації, або в амбулаторії. У першому випадку потрібно вистояти чергу. У другому мати договір із сімейним лікарем. Крім того, мобільні бригади приїжджають на підприємства.

А нещодавно своє ноу-хау ввели в Чернівцях. Там для щеплення зібралися мешканці ОСББ. Ще й вакцину самі вибрали - захотіли Пфайзер. У Кропивницькій мерії запевняють - впораються не гірше. Мобільні пункти відправлять у віддалені райони міста.

Вікторія, жителька Кропивницького:

Я думаю мобільні бригади було б якраз те, що треба. Це ж яка реклама, якщо стоїть якийсь тролейбус і там люди вакцинуються, то звичайно стадний інстинкт, починають всі вакцинуватись, то взагалі це бомбезна ідея.

Ольга, жителька Кропивницького:

Неплохая идея чего, людям всем сюда сьезжаться, то конечно по месту жительства лучше, чтоб там открывали центры вакцинации.

Медики ідею підтримують.

Геннадій Полковніков, лікар:

Щоб було якийсь простір, щоб можна було організувати введення самої вакцини. Інтернет, електрика і все, інтернет такий стабільний.

Вакцинація у транспорті це звична практика для багатьох країн. Ось у Бразилії людям роблять уколи в салоні автобуса.

Вінісіус Альвес, координатор Червоного Хреста:

З допомогою вакцинного автобуса ми поліпшуємо імунізацію у віддалених районах. Нещодавно ми досягнули позначки 10 тисяч щеплень лише в самому автобусі.

Пасажири на залізничному вокзалі індійського міста Калькутта шикуються у чергу на пероні. Але ніхто нікуди не їде. Вагон, до якого тягнеться вервечка людей, - це пункт щеплення.

Абхінандан Пол Чоудхарі, лікар:

Ми домовилися про облаштування пункту вакцинації на вокзалі ще місяць тому. Почали зі щеплення працівників. Але тепер вакцинуємо навіть тих, хто тут не працює.

Залізничні станції, кафе, стадіони, церкви та концертні зали. Світ масово вакцинується там, де є можливість. А в Кропивницькому розпочати вакцинацію в тролейбусах обіцяють за тиждень.