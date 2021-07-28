Уже кілька тижнів по всіх регіонах України є труднощі з фінансуванням власних програм та проєктів і все через дії Державного казначейства.

Сьогодні це питання обговорювали на сесії Одеської міськради. Бо в липні казначейська служба переказує на рахунки громад лише частину грошей. Тому, приміром, в Одесі мерія не може розраховуватися з підрядниками за виконані роботи та надані послуги.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":