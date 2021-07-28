Одеська міськрада обговорила дії Державного казначейства [ Редактировать ]
Уже кілька тижнів по всіх регіонах України є труднощі з фінансуванням власних програм та проєктів і все через дії Державного казначейства.
Сьогодні це питання обговорювали на сесії Одеської міськради. Бо в липні казначейська служба переказує на рахунки громад лише частину грошей. Тому, приміром, в Одесі мерія не може розраховуватися з підрядниками за виконані роботи та надані послуги.
Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
У города деньги есть город оплачивает работы или услуги, а казначейство не выпускает деньги, оно деньги держит. Причём это проблема общая по всей стране. То есть государство деньгами города пытается перекрыть, наверное, свой какой-то кассовый разрыв. Фактически это парализация работы всех местных советов, местных органов и администраций областных, и администраций городских, такого не должно происходить!
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