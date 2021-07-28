Як зупинити "тихого вбивцю"! Саме так називають гепатит. Хворобу, яка щороку вражає мільйони людей. І саме сьогодні - Всесвітній день боротьби з гепатитом. У Києві сьогодні безплатно тестували всіх охочих. Наважилася на експрес-перевірку і Юлія Коршенко.

Ось так, просто в центрі столиці, мобільні бригади тестують усіх охочих на гепатит В і С. Крапля крові, 10 хвилин і результат готовий. Одна риска в тесті - ви здорові, дві - інфіковані. На безплатний експрес-тест наважилася і Катерина.

Катерина, учасниця акції:

Зробила це з цікавості, з інтересу. Побачила цю рекламу і подумала - чому б ні? Для своєї гарантії зробила.

Якщо вірус гепатиту таки виявили, не панікувати! Він виліковний,- кажуть лікарі. Щоправда, процес цей займе від трьох місяців до пів року. І про таке, ділиться Антон Басенко, раніше тільки мріяли. Чоловік із гепатитом С жив тривалий час. І побороти хворобу йому вдалося тільки нещодавно.

Антон Басенко, колишній пацієнт:

Я чекав на своє лікування 13 років. Я застав ще ті часи, коли те лікування, яке навіть стало доступним, воно вартувало стільки, що ми зазвичай говоримо: потрібно було продати почку, для того, аби придбати собі курс лікування.

І сьогодні у Всесвітній день боротьби з гепатитом благодійники вдесяте провели безкоштовну акцію. Аби донести людям інформацію про небезпеку гепатитів В і С. Адже хвороба майже не має симптомів. І в медичних колах вірус недарма називають "тихим убивцею".

Андрій Клепіков, виконувач обов'язків директора Міжнародного благодійного фонду:

За оцінками понад мільйон 300 тисяч наших громадян є інфікованими вірусом гепатиту С, але на медичному обліку стоїть лише близько семи відсотків. Тобто є величезна прірва між тими, хто інфікований і тими, хто знає про свій діагноз.

Держава хворих на гепатити повністю бере під свою опіку,- кажуть у Центрі громадського здоров'я. І ліками забезпечує.

Ірина Іванчук, керівниця відділу вірусних гепатитів та опіоїдної залежності Центру громадського здоров'я України:

На сьогоднішній день в регіонах понад 20 тисяч курсів для лікування вірусного гепатиту С і близько двох тисяч для лікування вірусного гепатиту В. І при цьому ми очікуємо нових поставок. Тобто в нас ліків абсолютно достатньо, щоб лікувати всіх пацієнтів, які до нас звертаються.

На сьогодні у світі офіційно понад триста мільйонів хворих на гепатити В і С. Підхопити хворобу, кажуть медики, можна будь-де: на прийомі у стоматолога, під час манікюру або пірсингу. Але найчастіше хворіють люди низької соціальної відповідальності. Тому, хоча б раз на рік лікарі закликають пройти тестування і бути впевненими в своєму здоров'ї.