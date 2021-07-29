День молодежи перенесли: когда в Украине будут отмечать праздник [ Редактировать ]
В четверг, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым перенес празднование Дня молодежи в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
С 2022 года День молодежи будут отмечать 12 августа. До этого его праздновали в последнее воскресенье июня.
Глава государства подписал соответствующий указ с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений.
В то же время указ президента от 22 июня 1994 года № 323 "О Дне молодежи", согласно которому этот праздник отмечался в Украине ежегодно в последнее воскресенье июня утратил силу.
Указ вступит в силу 1 января следующего года.
Ранее мы писали о том, как будут отдыхать украинцы в августе.
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