Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов выступил со скандальным заявлением. Отказ Украины от ядерного оружия и подписание в 1994 году Будапештского меморандума он назвал "роковой ошибкой": "Если бы мы были ядерной державой, с нами все говорили бы по-другому… Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам давали бы деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах".

Это заявление ярко демонстрирует даже не крайний цинизм, а моральное уродство представителей нынешней украинской власти и глубину непонимания ими своей ответственности перед Украинским народом и перед миром за собственные действия. Единственная цель внешней политики Зеленского и его окружения – постыдное стремление любой ценой, в том числе с помощью угрозы статусом ядерного государства, добиваться преференций, выпрашивать деньги, использовать другие страны и международные организации исключительно для выкачивания финансовых ресурсов. И для этого хороши все средства, в том числе и ядерный шантаж.

Результатом неуемного попрошайничества, подкрепляемого постоянными угрозами, провокациями украинской власти на международном уровне, а также ее недоговороспособностью, узколобостью и невиданным дилетантством, уже стал факт переоценки и пересмотра отношений с Украиной со стороны зарубежных партнеров. Осознав наглую, преступно-безответственную сущность нынешней украинской власти, ее неспособность мыслить рационально и стратегически, мировые лидеры сделали соответствующие выводы и все жестче требуют от официального Киева выполнения уже взятых на себя обязательств.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступает категорически против возведения в ранг государственной политики попрошайничества, вымогательства и шантажа. Заявления господина Арахамии звучат дико и свидетельствуют о полном непонимании "слугами народа" приоритетов международной политики в сфере безопасности.

К большому счастью для всего человечества, и в первую очередь для жителей Украины, власть Зеленского не имеет контроля над ядерным оружием в полном соответствии с известной пословицей "Бодливой корове Бог рог не дает". Тем не менее на территории Украины работает ряд атомных электростанций и других объектов атомной энергетики, которые сегодня фактически уничтожаются из-за преступной политики власти, в том числе и для того, чтобы получить возможность шантажировать соседей атомной угрозой, что открыто планируют "слуги народа".

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует принять все меры для сохранения нормальной работоспособности АЭС, разработки государственной программы, направленной на надлежащее финансирование их работы, что также даст возможность обеспечить сохранение текущих тарифов на электроэнергию для населения.

Мы требуем от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде дать оценку позиции своего руководителя и осудить его идеи международного ядерного шантажа, угроз и террора.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"