Ізраїль став першою країною у світі, де вирішили робити третє щеплення проти ковіду. Ревакцинацію зможуть отримати люди, старші за 60 років уже цієї неділі. Про доцільність третьої дози думають і в Європі та у Сполучених Штатах. До того ж розробники "Пфайзера" заявляють: додатковий укол значно краще захистить від агресивної "Дельти".

Які країни вже готуються до бустерної імунізації? І чому ВООЗ не в захваті від цієї ідеї?

Дві дози добре, а три - ще краще. Розробники вакцини "Пфайзер" опублікували результати дослідження, які свідчать: так зване "бус терне" щеплення істотно посилює імунний захист від "Дельти". У людей молодшого і середнього віку кількість антитіл збільшується в 5 разів. У літніх - в 11!

Бустерне щеплення розробники рекомендують робити через 9-12 місяців після другої дози. Якщо, звісно, його дозволять відповідні регулятори в Європі і США. Розглянути це питання вони планують уже в серпні.

В очікуванні рішення деякі країни вже готуються до бустерної, тобто тридозової вакцинації. У Німеччині планують розпочати її восени. Німці виходять з того, що додатковий захист знадобиться групам ризику. Передусім, людям похилого віку.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

У нас достатньо вакцини. Восени і взимку ми зможемо запропонувати бустерне щеплення людям, яким воно буде необхідне.

Та американські експерти радять не поспішати з третьою дозою. Мовляв, для захисту проти ковіду достатньо й двох. Але про всяк випадок, вакцинами запасаються.

Джен Псакі, речниця Білого дому:

Ми завжди готуємося до будь-якого сценарію. Уряд використав опцію, закладену в контракті з Pfizer, і замовив ще 200 мільйонів доз вакцини. Вони надійдуть у період з осені цього року до весни наступного. І в разі потреби, можуть бути використані і для бустерної ін'єкції. Якщо вона буде необхідною.

Натомість у ВООЗ закликають заможні країни не думати про бустерні дози, бо це - егоїстично.

Тедрос Гебреїсус, керівник ВООЗ:

У той час, коли є країни, які взагалі не почали щепити, деякі держави провакцинували більшість населення і вже готуються до бустерних доз. Це не просто розчаровує, це дуже розчаровує.

У ВООЗ наполягають: насамперед вакцини повинні отримати бідні країни. Бо доки щеплення не зробить більшість жителів планети, вірус - не зникне.