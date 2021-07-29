Туреччина зараз, найпопулярніший туристичний напрямок серед Українців. Щодня туди вирушають десятки чартерів.

Чи є затримки в аеропортах у зв'язку з пожежами в Анталії - особисто перевірила наша Яна Танчак. А заразом дізналася враження тих, хто повернувся з Туреччини.

Турецька Анталія - лідер за відпочинком серед українських туристів. Та й взагалі, країна - одна з найлояльніших на в'їзд під час пандемії. До Анталії з Борисполя сьогодні вилетіли декілька чартерних рейсів. Один з них - із десятигодинною затримкою. І як повідомили у пресслужбі аеропорту, літак запізнився спочатку до Києва, а потім, як наслідок, - вчасно не вирушив до Туреччини.

І з Анталії до Києва теж близько десяти рейсів. Декілька затримуються. А от ті туристи, які вже прилетіли додому, розповідають: готелі, в яких відпочивали, були фактично поруч із місцями пожеж. А передувала їм 40-градусна спека та сильний вітер

Задихалась, у нас був готель, поряд з містом Манагавт і там на нас сипався попіл, вже було боляче дихати і нам пощастило, що у нас сьогодні рейс і ми навіть не знали - чи нас до аеропорту довезуть, але нормально доїхали дорога траса не перекрита.

Це було вчора, сьогодні уже тушать. Сначала в одном месте, потом другом, потом в третьем - сильный ветер.

Мы с Сиде, вокруг него есть возгорания, но буквально 5 минут на автобусе - и уже этого ничего нет.

Було трошечки день вчора, а сьогодні вже все чисто, добре, нормально.

Але попри масштабні пожежі, кажуть туристи, ніхто з них не панікував. За територію готелів виходити дозволяли.

Ми бачили, що там горіли ліси, а так все нормально - паніки немає, туристів дуже багато, літаки літають, все добре.

Летіти до Анталії українські туристи зараз трохи побоюються, - кажуть турагенти. Але від заброньованих турів не відмовляються. До того ж ціни через пожежі - не впадуть.

Альона Бальме, експертка з туризму:

Ситуація взагалі не прийнята в Туреччині, як якась надзвичайна і тому нам наші оператори приймаючої сторони, які знаходяться в Туреччині, виставляють стовідсоткові штрафи по переносу бронювань, або наприклад по відміні турів. Немає взагалі ніяких знижок ціни, як тримались - так вони і є. Більшість людей вже просто забронювали тури на початок серпня набагато раніше, тому ці тури були вже давним-давно викуплені.

За підрахунками амбасади, на курортах Туреччини зараз відпочивають щонайменше 100 тисяч українців.