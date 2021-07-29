В Україні - зливи та повені! У центральних регіонах оголосили штормове попередження, а по заходу - стихія вдарила вже. У Чернівцях водою змило стіну будинку. А на Львівщині та Івано-Франківщині смерч зривав дахи і навіть валив споруди!

Кілька годин потужної зливи і Чернівці мають ось такий вигляд. Затоплені вулиці, залитий залізничний вокзал. Машини не ідуть, а наче пливуть дорогами. А це - історичний центр міста. Тут упала стіна житлового будинку.

Валерій, мешканець будинку:

П'ять-десять хвилин після зливи, чую, як гепнуло! Оттуда зайшла вода і вона допомогла тому, що трималось, вибачте, на соплях, воно рухнуло.

Від обвалу ніхто не постраждав. Будинку вже 150 років, і востаннє його ремонтували в шістдесятих.

Ярослав Кушнірик, заступник директора Департаменту інфраструктури Чернівецької міської ради:

Злива могла бути тригером просто в цій ситуації, що просто спонукала, але будинок сам по собі старий і потребує уже ремонту і, відповідно, уваги і догляду.

Більшість приміщень тут здають у оренду, а постійно проживають лише дві сім'ї. Людям рекомендували якийсь час пожити в іншому місці.

Валерій, мешканець будинку:

Прийшла технік, сказала: "ви маєте, де переночувати цю ніч?", я кажу: "ні, не маю, мої родичі всі вже давно повмирали, в мене в Чернівцях вже нікого нема, мені просто нема куди. Якщо ви мене берете до себе, у свою квартиру - ну, що ж, піду до вас у вашу квартиру.

Чиновники мають визначити, чи можна взагалі жити в цьому будинку. А мешканці бояться, що наступної зливи дім не витримає.

І довго чекати на неї не довелося. Ось це відео зняли в Чернівцях буквально кілька годин тому. Знову злива, і знову потоки води на вулицях і дорогах.

Потужний ураган з проливним дощем накрив і Прикарпаття. За лічені хвилини стихія наробила чимало біди: зірвані дахи, десятки повалених дерев та електроопор.

Василь Масюк, житель села Велика Кам'янка:

Дуже сильний вітер був - такий, що я був на вулиці, то якби не паркан, мене було б знесло. То смерч, чи що. Чорна хмара дуже сильно надійшла, моментально зробилося.

Одне з постраждалих сіл - Велика Кам'янка. Тут зараз кипить робота. Місцеві наводять лад після розгулу стихії.

Найбільше дісталося будинку культури - вітер зніс з нього дах. Пані Світлана, завідувачка бібліотеки, тоді була на роботі. Каже, буревій вирвав вентиляційну трубу, і вода хлинула в кімнати.

Світлана Козловська, завідувачка бібліотеки:

Почула гуркіт, хряскіт, там бачу - блискавка, такі феєрверки йдуть. І тоді чую - це тече вода, по цій панелі, так що тут все вода. Там по тих панелях по коридорі, так що по котики тут було води.

Жінка кинулася рятувати книжки. Та понад тисячу їх все одно намокли. І якщо швидко не зроблять дах, наступного дощу - бібліотека не витримає.

А ось такий вигляд має нині актовий зал будинку культури. Практично вся стеля зараз на підлозі. Капітальний ремонт селяни тут зробили лише торік. І все - власноруч. Та вчора за п'ятнадцять хвилин уся їхня праця зійшла на нанівець.

Мирослав Адамський, колишній сільський голова Великої Кам'янки:

Зараз будемо щось гуртуватися, будемо шукати хлопців, які б це в кредит почали робити. Десь якісь матеріали в кредит.

Зачепила негода й школу - тут теж знесло частину даху і пошкодило теплотрасу. У сільраді кажуть: для них це колосальні збитки - самостійно не впораються, тому вже готують звернення до обласної ради.

Володимир Іванишин, в.о. старости села Велика Кам'янка:

У нас дефіцит бюджету, навіть якби всі гроші і нікому не платити заробітну плату, хіба всі гроші кинути, аби це перекрити.

Без даху залишилося і чимало приватних будинків у Городенці та Снятині.

Ми повертаємось до Івано-Франківська з Великої Кам'янки, і на дворі знову вирує негода. Чуєте, як періщить сильний дощ, гримить, бликає. І по дорозі нам трапляється дуже багато повалених дерев.

І до таких реалій слід підготуватися всім українцям. Синоптики оголосили штормове попередження по всій території, окрім хіба Півдня.