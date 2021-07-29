Ціни на газ у Європі б'ють рекорди: яких цифр в платіжках чекати українцям? [ Редактировать ]
Комунальні борги можуть ще зрости (хоча вони й так зараз - рекордні), бо газ на європейських біржах досяг цінового максимуму!
Тож яких цифр чекати в платіжках? Як можна зекономити на комуналці, аби не потрапити у список боржників?
Ціни на газ у Європі і в Україні продовжують зростати....
Цены на газ стали 15,5 летом, этого никто не ожидал.
А услід за ними - зростають і борги українців...
Последние данные Держкомстата составляют 69 млрд гривен.
І не платити - не вийде. Адже в Україні запрацювало....
Накладення автоматичного арешту на суму боргу.
Це означає, що гроші на рахунку боржника блокуються. Та ще й з відсотками.
Олександр Пасічник, заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:
Якщо у споживача-боржника на рахунку 2000 гривень, а він заборгував тисячу - то виконавець має право накласти арешт в межах суми боргу - на 1000 гривень. Але важлива деталь: виконавець додатково стягує до суми боргу ще 10% від основної суми боргу, якщо борг 1000 гривень - то виконавець стягує 1100 гривень з боржника.
Віктор Скаршевський, економічний експерт:
Это будет происходить автоматически в течении одного дня, блокируется на основании решения суда средства на счетах должников и автоматически списывается та сума долга, которую задолжали.
До системи вже підключені 7 банків, ще 55 тестують систему. Тож уже скоро більшість фінустанов приєднаються до системи автоматичного списання коштів. І сховатися боржнику не вдасться. Але можна вберегтися від самих боргів.
Покупать газ по относительно приемлемой цене 8 гривен за куб.
Йдеться про тариф "рівномірний платіж".
Это разновидность годового тарифа, что как зафиксирована цена на газ, она едина до мая 2022 года, такой она и остается.
Як це працює....
Олександр Пасічник, заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:
Річний обсяг споживання клієнта за минулий рік множиться на зафіксований тариф - на 7.99 і ділиться на кількість місяців споживання. І цей тариф діє до 30 квітня 2022 року. Чим раніше споживач заключить цей тариф, тим більше він зекономить у зимовий період.
Платити можна однакову суму щомісяця, як улітку, так і взимку. Ціна, до того ж зафіксована на весь рік - 7,99 за куб газу.
Дмитро Марунич, експерт з питань енергетики:
Это действительно выгодно и как фиксация годовой цены. Цены на газ стали 15,5 летом, этого никто не ожидал, поэтому экономят как летом, так и зимой, просто летом экономят меньше, понимаете, вот и все, зимой конечно же вы представляете, что такой 500 кубов газа по 8 и 500 кубов газа по 15,5.
Віктор Скаршевський, економічний експерт:
Очень большое количество украинских граждан с низкими доходами, то им будет проще равномерно распределить по всему году, нежели в отопительный сезон выкладывать большую для них суму за отопление и за потребление газа.
А суми будуть немалі, - кажуть експерти. Бо поки що передумов для зменшення тарифів немає. Європейці готуються заощаджувати майбутньої зими. Тож єдиний вихід для українців уберегти гаманець від газового тиску - перейти на річний рівномірний тариф. Це можна зробити онлайн, або у відділенні постачальника.
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