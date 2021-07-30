Известный американский консультант Юрий Ванетик рассказал чего ожидают в США от Украины и на что может расчитывать Украина.

Американский адвокат, политический консультант украинского происхождения рассказал что ожидать от визита президента Зеленского в США.

"Все будет официально, вежливо и деликатно, возможно, даже какие-то деньги Украине выделят, но это не будут баснословные суммы. В США ждут конкретных изменений от Украины, а приход к власти Зеленского у нас воспринимают очень скептически" - заявил Юрий Венетик.

Он также поделился ощущениями как относятся в США к Украине. Рассказал что Украина не выступает центральным объектом внимания американской политики.

"Не думаю, что в период обострения международных отношений США будут готовы слишком уж агрессивно выступать за Украину. Следует понимать, что она географически очень далеко, а значит мы не будем жертвовать многим ради нее. Но, безусловно, Америка будет помогать и советом, и деньгами. Хотя, вероятно, это не будет именно та поддержка, которую Украина ожидает и хотела бы получить. В США все больше стали говорить, что Украина – это колония, откуда местные богатые люди просто выкачивают деньги, а сами живут или имеют ресурс где-то за границей. В глазах Америки коррупция – это не самый привлекательный имидж" - рассказал он.

Он также поделился мнением в каком ключе он видит дальнейшее сотрудничество Украины и США.

"На мой взгляд, администрация президента Байдена сегодня не готова серьезно заняться Украиной. Но мы не будем ее бросать, так как Украина важна в целом ряде экономических и геополитических проектов" - рассказал Юрий Ванетик.

Также он поделился мнением что в американском политическом мире не очень-то сильно хотят работать с украинскими политиками и бизнесменами. Часто встречается, например, обман, когда говорят, что заплатят, но после оказания услуги – не платят. Были ситуации, когда украинские предприниматели утверждали о наличии тесных связей с американскими политиками, в то время как в действительности у них была только совместная фотография.

Судя по всему, американский политический консльтант Ванетик обладает инсайдерской информацией и может с большой вероятностью предсказать как будут развиваться американо-украинские и американо-российские отношения, что является чрезвычайно интересным в контексте последних переговоров США и России в Женеве.