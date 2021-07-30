Кубинская легкоатлетка Алегна Осорио Маяр, которой во время тренировки на голову упал легкоатлетический молот, скончалась. О страшной трагедии пишет издание The Sun.

Спортивный директор команды Рейнальдо Варона Мартинес выразил глубочайшие слова сочувствия семье спортсменки, в настоящее время все спортсмены страны находятся в трауре.

Отмечается, что Маяр стала бронзовым призером летних Юношеских Олимпийских игр в 2018 году в дисциплине по метанию молота, однако победу тогда вырвала представительница Украины Валерия Иваненко. Также она успела завоевать бронзовую медаль на Панамериканском молодежном чемпионате U20 и считалась одной из олимпийских надежд Кубы.

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