Под Киевом на трассе пассажирский микроавтобус "влетел" в фуру [ Редактировать ]
На автомобильной дороге Киев-Чернигов" маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком. В результате аварии есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Происшествие произошло в селе Семиполки, которое находится на территории Киевской области. В связи с аварией возможны затруднения движения в направлении Киева.
Отмечается, что патрульные занимаются охраной места происшествия и обеспечивают регулирование движения. Также на место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств ДТП.
Читайте также, в Днепропетровской области на трассе произошло столкновение четырех автомобилей, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Страшная авария произошла на 451-м километре автодороги "Борисполь – Днепр - Запорожье".
Кроме того, в Черкасской области лоб в лоб столкнулся легковой автомобиль и грузовик с зерном. В результате аварии погибла целая семья - родители с дочерью-подростком. 40-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Renault.
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