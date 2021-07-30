На автомобильной дороге Киев-Чернигов" маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком. В результате аварии есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Происшествие произошло в селе Семиполки, которое находится на территории Киевской области. В связи с аварией возможны затруднения движения в направлении Киева.

Отмечается, что патрульные занимаются охраной места происшествия и обеспечивают регулирование движения. Также на место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств ДТП.

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Кроме того, в Черкасской области лоб в лоб столкнулся легковой автомобиль и грузовик с зерном. В результате аварии погибла целая семья - родители с дочерью-подростком. 40-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

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