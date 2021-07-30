В Полтавской области на регулируемом переезде у станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер. Из-за этого задерживаются ряд рейсов. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Сейчас движение у места аварии восстановлено по четному пути.

По состоянию на 06:30 задерживаются поезда:

№85 Новоалексеевка - Львов (задержка составляет 3 часа 35 минут);

№126 Киев - Константиновка (задержка составляет 2 часа 20 минут);

№17 Харьков - Ужгород (задержка составляет 1 час 40 минут);

№138 Хмельницкий - Лисичанск(задержка составляет 1 час 30 минут);

№10 Мариуполь - Киев (задержка составляет 1 час 40 минут);

№11 Новоалексеевка - Киев (задержка составляет 1 час 15 минут);

№41 Днепр - Трускавец (задержка составляет 1 час 10 минут).

Напомним, что возле Шепетовки перевернулась фура, которая везла в Ривне почти две сотни свиней. В результате аварии погибли десятки животных.