Голливудская кинозвезда Джейми Ли Кертис сообщила, что ее 25-летний сын Томас совершил каминг-аут. Об этом она поделилась в интервью журналу AARP.

Актриса рассказала, что ее 25-летний сын Томас сменил имя на Руби и готовится выйти замуж за своего бойфренда.

Кроме этого, она отметила, что они с мужем "с удивлением и гордостью наблюдали за тем, как сын стал дочерью".

Каминг-аут Руби позволил мне осознать, что пол - это не что-то фиксированное, а жизнь - это постоянные метаморфозы.

Ранее мы писали о том, что известный украинский исполнитель Melovin прокомментировал свой поступок на фестивале Atlas Weekend, который вызвал много возмущения у публики. Так, певец заметил в своем Instagram, что поцеловав девушку и парня, он сделал официальный каминг-аут о своей бисексуальности.

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