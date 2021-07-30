Сын известной голливудской звезды сделал "каминг-аут" [ Редактировать ]
Голливудская кинозвезда Джейми Ли Кертис сообщила, что ее 25-летний сын Томас совершил каминг-аут. Об этом она поделилась в интервью журналу AARP.
Актриса рассказала, что ее 25-летний сын Томас сменил имя на Руби и готовится выйти замуж за своего бойфренда.
Кроме этого, она отметила, что они с мужем "с удивлением и гордостью наблюдали за тем, как сын стал дочерью".
Каминг-аут Руби позволил мне осознать, что пол - это не что-то фиксированное, а жизнь - это постоянные метаморфозы.
Ранее мы писали о том, что известный украинский исполнитель Melovin прокомментировал свой поступок на фестивале Atlas Weekend, который вызвал много возмущения у публики. Так, певец заметил в своем Instagram, что поцеловав девушку и парня, он сделал официальный каминг-аут о своей бисексуальности.
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