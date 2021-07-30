Власть упорно продолжает откровенное беззаконие в отношении главы Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Вопреки убедительным аргументам защиты, разбивающим все сфальсифицированные обвинения, Киевский апелляционный суд решил отставить его под домашним арестом.

При этом суд проигнорировал массовые процессуальные нарушения, допущенные в ходе следствия. Закрыл глаза на бредовость обвинений. Такая "слепота" украинского правосудия в так называемом "деле Медведчука" объясняется только прямым давлением президента Зеленского и его команды.

За пять месяцев органы следствия и прокуратуры не привели никаких доказательств в этом инспирированном "деле". И это значит, что все происходящее - антиконституционный произвол и неприкрытые политические репрессии, за которые неминуемо придется ответить и исполнителям, и инициаторам!

Ложь, шантаж и репрессии - это главные орудия, которые сегодня использует власть. Она ничего не знает о законах и независимости судов, о правах граждан и оппозиции, о свободе слова и мнений, о демократических процедурах. Вышедшая из политической подворотни, она ведет себя соответственно.

Действия власти в отношении главы Политсовета ОПЗЖ В.Медведчука продиктованы исключительно страхом перед своим политическим будущим. Разочарование общества в политике Зеленского растет. Чтобы хоть как-то удержаться у руля, Зе-команда поставила задачу подавить ОПЗЖ - единственную деятельную альтернативу антинародному курсу Зеленского.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о нерушимости своей позиции, готовности и дальше решительно защищать интересы страны, украинских граждан и своих однопартийцев. Наша партия выступает единым фронтом против лжи, репрессий и предательства власти. И мы знаем, что мы победим.