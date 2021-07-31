Свитолина завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио [ Редактировать ]
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая шестую строчку в мировом женском рейтинге WTA, обыграла Елену Рыбакину (20-я) из Казахстана и завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Матч продолжался 2:00 24 минуты, счет - 1:6, 7:6, 6:4.
Это первая в истории Украины олимпийская медаль по теннису. В 2019 году Свитолина дошла до полуфинала Уимблдона и Открытого чемпионата США.
Going to a 3rd set! @ElinaSvitolina kept on fighting and won the 2nd set👉Go Eli ! #Tokyo2020 pic.twitter.com/z1mFMYoN1l— Elina Svitolina FP✨ (@SvitolinaNL) July 31, 2021
Ранее на Играх в Токио 26-летняя одесситка Свитолина обыграла Лауру Зигемунд из Германии, Айлу Томлянович из Австралии, Марию Саккари из Греции, итальянку Камилу Джорджи, а в полуфинале уступила чешке Маркете Вондрусовой.
В матче за золотую медаль встретятся чешка Вондроусова и швейцарка Белинда Бенчич.
Напомним, что украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзу на дистанции 800 метров вольным стилем. Таким образом в копилке нашей сборной уже пять бронзовых медалей.
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