Первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая шестую строчку в мировом женском рейтинге WTA, обыграла Елену Рыбакину (20-я) из Казахстана и завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Матч продолжался 2:00 24 минуты, счет - 1:6, 7:6, 6:4.

Это первая в истории Украины олимпийская медаль по теннису. В 2019 году Свитолина дошла до полуфинала Уимблдона и Открытого чемпионата США.

