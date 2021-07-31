Власть будет воровать меньше, именно это клятвенно пообещал Арахамия [ Редактировать ]
Как известно, власть развращает. А абсолютная власть развращает абсолютно ‒ тем более, когда речь идет о людях, удерживающих власть путем игнорирования Конституции, преследования оппозиции, уничтожения свободы слова, ограбления собственного народа и тарифного геноцида.
Глава фракции "Слуга народа", того самого монобольшинства в Верховной Раде, которое, собственно, и принимает все ключевые решения, а значит, несет и полную ответственность за происходящее в стране: катастрофу в экономике, бесконечное повышение тарифов, распродажу основного национального богатства ‒ украинской земли, легализацию игорного бизнеса и наркотиков, сделал еще одно вопиющее заявление.
Если недавно Давид Арахамия призывал шантажировать мировое сообщество ядерной угрозой, то теперь заявил, что не воровать в нашей стране невозможно, можно сделать только, чтобы воровали меньше.
"Чтобы деньги появлялись и, самое главное, чтобы их воровали меньше, я уже не говорю, чтоб не воровали, потому что не получается здесь не воровать, как видно, у нас в стране, ни в одной системе не сделали так, что не воруют вообще", ‒ сказал глава фракции "Слуга народа".
Если вся власть в руках "слуг народа", то кто должен начать воровать меньше? Вопрос риторический.
Фактически руководитель фракции "Слуга народа" признал, что власть – монобольшинство, состоящее из "слуг", сформированное ими правительство и Президент Украины ‒ одним словом, все представители власти в той или иной мере воруют, ведь, как сказал Арахамия, "не получается здесь не воровать". По сути, это явка с повинной.
А чтобы воровали меньше, дадим Арахамии совет: за воровство, о котором знают все, должна наступать ответственность, как и за другие преступления, которые совершаются "слугами народа", потерявшими всякий стыд от безнаказанности и демонстрирующими полное отсутствие страха перед наказанием и полное отсутствие совести.
"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" заявляет: абсолютная безнаказанность, вседозволенность и возможность, прикрываясь поддержкой заокеанских кураторов, нарушать права человека, уничтожать законность привели к полному провалу нынешней власти, к вырождению ее представителей, совершающих поступки, которые немыслимы в любом цивилизованном государстве.
И это не просто прямая угроза государственности Украины, ее национальным интересам, правам и свободам граждан. Это та точка невозврата, смирившись с которой украинский народ может потерять суверенную и независимую Украину.
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