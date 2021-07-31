Почубилися за посаду! Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк дав у око своєму давньому приятелеві Тимофію Милованову. Той є радником Офісу Президента і очолює конкурсну комісію з відбору голови Бюро економічної безпеки. А Данилюк саме претендував на це крісло, та...йому відмовили ще на старті.

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Що то за свято без бійки? Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк на власному Дні народження почубився з радником голови Офісу Президента - Тимофієм Миловановим. І останній отримав від іменинника кулаком у око. Сутичку зафільмували журналісти. А сам Милованов уранці у Фейсбуці написав.

Що відбулось, якщо забути про прізвища? Кандидат на голову Бюро економічної безпеки запросив до себе на День народження голову конкурсної комісії з відбору голови. І вдарив його. Чому? Бо кандидату не сподобалося рішення комісії про його відсторонення від конкурсу.

На відміну від Милованова, Данилюк мовчить! Ані посту у Фейсбуці, ані коментарів поки немає. Не апелює він і у коментарях ображеному товаришу. Милованов, стверджує - вони дійсно з Данилюком давні друзі. А сама сварка розгорілася через конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки. За день до вечірки комісія не допустила Данилюка до участі, бо не підійшов його закордонний диплом. Тоді друзі посварилися в ефірі одного з телеканалів, і Данилюк висловився в соцмережах.

Мова зараз не про Данилюка, а про те, що нас усіх мають за повних дурнів! Це не просто профанація замість конкурсу, це ганьба найвищого ґатунку! І це руйнування БЕБ від самого його початку.

Та попри конфлікт, Тимофій Милованов таки прийшов на День народження до Данилюка. І на початку святкування навіть публікував дружні фото. Але стримати напруження, як бачимо, їм не вдалося. Давніх приятелів гостям довелося розбороняти.