Плавець Михайло Романчук виборов першу срібну медаль для України на Олімпіаді у Токіо [ Редактировать ]
Перша срібна медаль для України. Її виборов плавець Михайло Романчук. Він прийшов другим на дистанції півтори тисячі метрів вільним стилем, поступившись лише американцю Роберту Фінке. Раніше українець отримав "бронзу" на дистанції 800 метрів.
Михайло каже: своїм виступом на Олімпіаді задоволений. А вже за "золото" обіцяє поборотися на Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році!
Наразі в олімпійській скарбниці України 6 нагород: одне "срібло" та 5 бронзових медалей.
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