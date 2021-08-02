Під Одесою горіли склади мережі супермаркетів: минулося без постраждалих [ Редактировать ]
Масштабна пожежа спалахнула напередодні під Одесою. У селі Нерубайське горіли склади мережі супермаркетів. Чорні стовпи диму можна було побачити за кілька кілометрів. Через сильний вітер та спеку вогонь швидко поширився на десять тисяч квадратних метрів.
Щоб приборкати стихію залучили майже сотню рятувальників. Минулося без постраждалих. Горіла, попередньо, м'ясна продукція.
Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:
На місце виїхали рятувальники, які з'ясували по приїзду, що горить горюче облицювання стіни і вогонь переходить на дах будинку. Через значну задимленість їм довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору.
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