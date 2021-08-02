7 мільярдів тонн криги щоденно тануть у Гренландії. Там фіксують аномально високі показники температури. Абсолютний рекорд на острові встановлено минулого четверга - 23,5 градуси вище нуля. Це вдвічі тепліше, ніж має бути влітку.

Через це вдвічі швидше почали танути льодовики. При цьому середні річні показники танення крижаного покриву Гренландії поки тримаються в межах норми - повідомляє данська метеорологічна служба "Ді-Ем-Ай".