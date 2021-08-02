У Гренландії льодовики почали вдвічі швидше танути [ Редактировать ]
7 мільярдів тонн криги щоденно тануть у Гренландії. Там фіксують аномально високі показники температури. Абсолютний рекорд на острові встановлено минулого четверга - 23,5 градуси вище нуля. Це вдвічі тепліше, ніж має бути влітку.
Через це вдвічі швидше почали танути льодовики. При цьому середні річні показники танення крижаного покриву Гренландії поки тримаються в межах норми - повідомляє данська метеорологічна служба "Ді-Ем-Ай".
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