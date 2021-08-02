У Дніпрі човникові станції заполонили прибережну зону. Працюють без дозвільних документів, не сплачують земельних податків, а ще не пропускають містян до води.

І це попри те, що в Україні діє закон про безперешкодний доступ до водойм. Чи працює він? Перевірили інспектори Дніпра і наша Олена Мендалюк.

Вулиця маршала Малиновського пролягає вздовж Дніпра. Та до води людям не пройти. Серед перешкод - ось цей двометровий паркан. За ним - човникова станція, а на території - будинки. Інспектори з міськради кажуть: керівництво станції незаконно захопило територію.

Владислав Шидловський, інспектор КП "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міськради:

Территория в плачевном состоянии, закрытая. На территорию не пускают. Поставлены таблички. - Так же не має бути? - Ну да, должен быть свободный доступ. Днепряни должны подходить к воде, должен быть доступ.

Адже це - прописано в законі! Та на човниковій станції поводяться зухвало - на діалог не йдуть і навіть погрожують спустити собак на інспекторів!

"Вильний" доступ есть вокруг, у нас тут имущество, мы общество оформленное, по этому доступ есть вокруг. - Лодочные станции не являются, не подпадают в дневное время. - А вы как будете ходить тут? Мы сейчас отпустим алабаев. Ходите!

Аби вгамувати працівників, інспектори викликають поліцію. Кажуть: на цій станції має бути угода про оренду землі, журнали виходу і заходу човнів, а ще - договір на вивезення сміття. І головне - вони мають пускати людей до прибережної зони. Та тут - ані документів, ані допуску до водойми.

Леонід Островець, голова човникової станції:

Здесь имущество граждан. Я за него отвечаю, а я не знаю кто вы и что вы. Завтра по вашей наводке придут воровать. Вы ж охрану не признаете.

У Дніпрі працює зо два десятки човникових станцій. І лише дві мають договори і не обгороджують парканом водойми, констатують комунальники.

Анатолій Берестюк, головний інженер КП "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міськради:

Договора все закончились, продлевать их никто не хочет. Налог на землю в государство никто не платит - естественно, происходит вот такое беззаконие.

В Україні діє закон про безперешкодний доступ до води громадян. На тих, хто його порушує, інспектори складають протоколи. Суму штрафу визначає суд. Максимальне покарання - 17 тисяч гривень.