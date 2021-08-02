"Что вы пытаетесь сказать": обнаженная Бритни Спирс шокировала новым видео [ Редактировать ]
39-летняя американская певица Бритни Спирс в очередной раз шокировала подписчиков. Так, она опубликовала на своей странице в Instagram неоднозначное видео, где позирует в одних джинсовых шортах, прикрывая грудь руками.
Что хотела сказать звезда, публикуя это видео - неясно. Но подписчики активно комментируют новый ролик. Сама артистка подписала видео тремя эмодзи в виде поцелуя.
Отметим, что в последнее время контент Бритни Спирс вызывает недоумение, она делится роликами с хаотичными танцами, полуголыми фото и непонятными картинками.
Многие считают, что таким образом артистка протестует против опеки своего отца Джейми Спирса.
"Что вы пытаетесь нам сказать?", "Свободу Бритни", "Не позволяй им заставить тебя замолчать".
Ранее мы писали о том, что адвокат Мэттью Розенгарт, представляющий интересы певицы Бритни Спирс, подал в суд Лос-Анджелеса ходатайство с требованием отстранить отца артистки Джеймса Спирса от опекунства над ней.
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