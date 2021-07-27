Бритни Спирс официально потребовала заменить ее отца аудитором [ Редактировать ]
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Адвокат Мэттью Розенгарт, представляющий интересы певицы Бритни Спирс, подал в суд Лос-Анджелеса ходатайство с требованием отстранить отца артистки Джеймса Спирса от опекунства над ней, сообщает The New York Times.
В своем заявлении Розенгарт сослался на выступление Бритни Спирс в суде в июне, когда она призвала дать ей свободу после 13 лет пребывания под опекой.
Эмоциональная речь артистки длилась около 20 минут, в ней прозвучали действительно шокирующие вещи. Например, что ей дают лекарства, от которых она как пьяная, и применяют в отношении нее принудительную контрацепцию. По мнению адвоката, эти заявления доказывают, что опека вредит благополучию певицы.
Возникает множество серьезных вопросов относительно возможных неправомерных поступков господина Спирса, включая конфликт интересов, злоупотребление опекунством и очевидное растрачивание состояния госпожи Спирс.
Отец певицы распоряжается ее имуществом с 2008 года после скандальных инцидентов из-за ее проблем с психическим здоровьем.
Адвокат утверждает, что отец певицы получил "хорошую прибыль" с тех пор, как взял под контроль финансы своей дочери. Ежемесячно он начисляет себе $16 тыс. из ее личных денег. Еще $2 тыс. ежемесячно идут на "офисные расходы".
"Мистер Спирс не является профессиональным бизнес-менеджером или финансовым менеджером. Фактически, семья Спирс испытывала финансовые трудности под его руководством и объявила о банкротстве в 1998 году", - говорится в материалах судебного дела.
Адвокат просит суд передать контроль над финансами певицы аудитору из Калифорнии Джейсону Рубину, который ранее работал с делами о передаче обязательств по опекунству. Розенгарт оценил состояние поп-дивы примерно в $60 млн, включая недвижимость и инвестиции. Ранее в СМИ фигурировала сумма в $200 млн.
Мэттью Розенгарт стал адвокатом Бритни Спирс в середине июля после того, как суд разрешил певице самостоятельно нанять адвоката по делу об опекунстве. Он сменил назначенного адвоката Сэма Ингхэма, который представлял интересы артистки с 2008 года. Бритни Спирс утверждает, что Ингхэм скрывал от нее, что она может подать прошение о прекращении опеки.
Сейчас в дискографии Бритни Спирс девять студийных альбомов, за "Toxic" 2005 года она получила премию Grammy. Напомним, что в декабре 2020 года певица впервые за несколько лет выпустила новую песню.
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