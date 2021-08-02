В Украине накануне празднования Дня независимости введут новую премию "Национальная легенда". Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на выступлении во время форума "Украина 30", которое транслировался на Youtube.

Ее будут вручать за значительный вклад в развитие Украины.

22 августа состоится новая премия "Национальная легенда". Это новая государственная награда и новая традиция. Украина будет чествовать своих гениев и аплодировать им тогда, когда им нужно.

По словам президента, с 1991 года независимость Украины формировали личности, которые известны всем, и "благодаря которым все знают об Украине, о нашей живописи, музыке, театре, балете, литературе, кино, науку и спорте".

В качестве таких личностей президент назвал:

Валерия Лобановского,

Богдана Ступку,

Николая Амосова,

Бориса Патона,

Леонида Каденюка,

Бронислава Борондукова,

Леонида Быкова

и других.

Начиная с 1991 года они приносили Украине славу.

Он также добавил, что при жизни они не получили благодарности.

Ранее мы писали о том, что защитник киевского "Динамо" Илья Забарный и вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин попали в список номинантов на премию Golden Boy-2021 по версии авторитетного издания Tuttosport.

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