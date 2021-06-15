Премия Golden Boy-2021: два украинских футболиста попали в номинацию [ Редактировать ]
Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный и вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин попали в список номинантов на премию Golden Boy-2021 по версии авторитетного издания Tuttosport.
В список из 100 футболистов, родившихся после 1 января 2001 года, вошли такие игроки, как Педри (Барселона), Джамал Мусиала (Бавария), Эдуардо Камавинга (Ренн), Букайо Сака (Арсенал), Мейсон Гринвуд (МЮ) и другие.
В прошлом году премию Golden Boy получил форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд.
18-летний Забарный в прошлом сезоне сыграл за Динамо в УПЛ 21 матч и забил один мяч. 19-летний Трубин провел за Шахтер в УПЛ 21 поединок, в котором пропустил 15 мячей.
Ранее мы писали о том, что "Динамо" продлило контракт с Луческу на два сезона.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Он поддержал украинских футболистов несмотря на то, что они не смогли одержать победу над Нидерландами
В іншому матчі нашої групи Австрія з рахунком 3:1 перемогла Північну Македонію. Ще в одній грі Англія з мінімальним рахунком здолала Хорватію
Переговори з УЄФА були складними, але зрештою вдалося досягти компромісу і гасла залишаться. Аби мати аргументи в перемовах до того виконком Української асоціації футболу одноголосно затвердив ці гасла
В пятницу, 11 июня, в Украине удалось достичь компромисса с УЕФА относительно формы национальной сборной на Евро-2020
Донецкий "Шахтер" объявил о планах подготовки к предстоящему сезону