Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный и вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин попали в список номинантов на премию Golden Boy-2021 по версии авторитетного издания Tuttosport.

В список из 100 футболистов, родившихся после 1 января 2001 года, вошли такие игроки, как Педри (Барселона), Джамал Мусиала (Бавария), Эдуардо Камавинга (Ренн), Букайо Сака (Арсенал), Мейсон Гринвуд (МЮ) и другие.

В прошлом году премию Golden Boy получил форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд.

18-летний Забарный в прошлом сезоне сыграл за Динамо в УПЛ 21 матч и забил один мяч. 19-летний Трубин провел за Шахтер в УПЛ 21 поединок, в котором пропустил 15 мячей.

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