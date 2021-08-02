Коты – одни из самых эмоциональных существ на планете. Однако человеку порой бывает трудно определить степень настроения своих усатых питомцев.

Чтобы решить эту проблему, канадская компания Sylvester.ai создала веб-приложение под названием Tably. С его помощью искусственный интеллект определяет, чувствует ли кошка боль, сообщает Reuters.

Для определения самочувствия используются алгоритмы, отслеживающие положение ушей и головы, сужение глаз, напряжение морды и даже усов.

Буквально пару лет назад ученые обнаружили надежный способ определения того, что коты чувствуют боль. Этот эффект получил название "кошачья гримаса" – ее и улавливает приложение.

"Приложение может помочь молодым ветеринарам. Коллегам, у которых не было большого опыта ухода за питомцами, может быть очень сложно узнать, больно ли пациенту", — убеждена доктор Лиз Руэлль.

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Алиса Поттер из британской благотворительной организации RSPCA говорит, что приложение может быть полезным, но владельцы кошек также должны смотреть на все тело своего питомца, чтобы знать о его состоянии.

"Обеспокоенные или напуганные кошки будут держать хвост очень крепко и напряженно. А кроме этого, нужно наблюдать едят ли ваши питомцы, пьют, ходят в туалет, спят, как обычно", — объясняет Алиса Поттер.

Чтобы узнать самочувствие кота, необходимо:

Зайти на сайт Sylvester.ai:

Выбрать For Cat Owners,

Затем выбрать Tably Beta;

Авторизоваться через гугл-аккаунт или почту,

Нажать Take Photo и сфотографировать кота,

Получить результат.

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