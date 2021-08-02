Создано приложение для определения настроения котиков [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Коты – одни из самых эмоциональных существ на планете. Однако человеку порой бывает трудно определить степень настроения своих усатых питомцев.
Чтобы решить эту проблему, канадская компания Sylvester.ai создала веб-приложение под названием Tably. С его помощью искусственный интеллект определяет, чувствует ли кошка боль, сообщает Reuters.
Для определения самочувствия используются алгоритмы, отслеживающие положение ушей и головы, сужение глаз, напряжение морды и даже усов.
Буквально пару лет назад ученые обнаружили надежный способ определения того, что коты чувствуют боль. Этот эффект получил название "кошачья гримаса" – ее и улавливает приложение.
"Приложение может помочь молодым ветеринарам. Коллегам, у которых не было большого опыта ухода за питомцами, может быть очень сложно узнать, больно ли пациенту", — убеждена доктор Лиз Руэлль.
Алиса Поттер из британской благотворительной организации RSPCA говорит, что приложение может быть полезным, но владельцы кошек также должны смотреть на все тело своего питомца, чтобы знать о его состоянии.
"Обеспокоенные или напуганные кошки будут держать хвост очень крепко и напряженно. А кроме этого, нужно наблюдать едят ли ваши питомцы, пьют, ходят в туалет, спят, как обычно", — объясняет Алиса Поттер.
Чтобы узнать самочувствие кота, необходимо:
- Зайти на сайт Sylvester.ai:
- Выбрать For Cat Owners,
- Затем выбрать Tably Beta;
- Авторизоваться через гугл-аккаунт или почту,
- Нажать Take Photo и сфотографировать кота,
- Получить результат.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как сон с кошками и собаками оказался полезным для людей. Также ученые нашли причину, почему кошки топчут лапками.
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