Отчаянная кошка принесла больных котят к ветеринарам (видео) [ Редактировать ]
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Трогательный случай произошел в турецком городе Карабалар. Сотрудники ветеринарной клиники были удивлены тем, как уличная кошка самостоятельно принесла своих больных котят, надеясь на помощь от людей, сообщает NTV.
Мама-кошка не смогла помочь своим недавно родившимся детенышам открыть глазки вследствие инфекции. Животное, видимо, настолько отчаялось, что пошло на крайне рискованный шаг – доверить самое дорогое людям в надежде на помощь.
Врачи и медсестры отреагировали на мольбы кошки и сразу принялись лечить маленьких котят. Благо процедура оказалась несложной – котят вылечили с помощью капель и промывания.
Кошка с вылеченными котятами
Это уже не первый случай мире, когда собаки и кошки приносят свое больное потомство к людям в надежде на помощь. Однако, остается загадкой то, как именно кошка определила, что именно в здании ветеринарной клиники ей действительно помогут.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, почему нельзя отгонять от себя кошек. Также ученые смогли найти ответ, почему кошки топчут лапками – у такого "массажа", как выяснилось, есть целых три причины.
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