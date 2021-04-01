Трогательный случай произошел в турецком городе Карабалар. Сотрудники ветеринарной клиники были удивлены тем, как уличная кошка самостоятельно принесла своих больных котят, надеясь на помощь от людей, сообщает NTV.

Мама-кошка не смогла помочь своим недавно родившимся детенышам открыть глазки вследствие инфекции. Животное, видимо, настолько отчаялось, что пошло на крайне рискованный шаг – доверить самое дорогое людям в надежде на помощь.

Врачи и медсестры отреагировали на мольбы кошки и сразу принялись лечить маленьких котят. Благо процедура оказалась несложной – котят вылечили с помощью капель и промывания.

Кошка с вылеченными котятами

Это уже не первый случай мире, когда собаки и кошки приносят свое больное потомство к людям в надежде на помощь. Однако, остается загадкой то, как именно кошка определила, что именно в здании ветеринарной клиники ей действительно помогут.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, почему нельзя отгонять от себя кошек. Также ученые смогли найти ответ, почему кошки топчут лапками – у такого "массажа", как выяснилось, есть целых три причины.

Также читайте трогательную историю о том, как пропавшая кошка вернулась домой спустя 13 лет после исчезновения.