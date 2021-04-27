Президент Польши Анджей Дуда намерен посетить Украину на празднование 30-летия независимости. Это первый зарубежный лидер, который подтвердил визит на важное для Украины событие.

Об этом заявил руководитель отдела международной политики польского президента Кшиштоф Щерский, передает канцелярия Дуды.

Сообщается, что он обсудил с замглавы Офиса президента Украины Игорем Жовквой визит Владимира Зеленского в Варшаву 3 мая на празднование 230-летия польской конституции.

"Министр Щерский также сообщил, что Анджей Дуда посетит Украину с ответным визитом в августе, во время празднования Дня независимости страны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США посетит Украину.